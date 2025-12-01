台鐵元旦開放訂票 已售出4萬6374張 須2日內付款取票

民國115年元旦雖然沒有連假，但仍有不少旅客安排出遊行程，台鐵今天凌晨零時起開放元旦期間（民國114年12月31日至115年1月5日）全線網路、台鐵e訂通App、電話語音及超商訂票。截至上午9時總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票。台鐵提醒，旅客完成訂票後，於2日內付款取票，未付款車票將於12月3日上午9時重新釋出。

台鐵統計，台北往花蓮、台東方向12月31日至115年1月1日，除台北-台東12月31日上午7時至下午3時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位；台東、花蓮往台北方向115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。



西部幹線部分，台鐵表示，台北往高雄方向12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。南迴線高雄往台東方向12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位；台東往高雄方向115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，於2日內（含訂票當日）至各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通App付款購票。逾期未取車票，台鐵表示，將於12月3日上午9時重新釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票可查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。