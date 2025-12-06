台鐵內壢楊梅段電車線故障仍未排除！延誤大批旅客擠爆車站
今（6）日下午，內壢到楊梅間電車線無電，台鐵被迫採取單線雙向運轉模式，導致多班次列車均出現延誤。根據現場直擊，目前電車線故障狀況仍未排除，南下及北上列車均嚴重誤點，現場搭車人潮擠爆桃園車站。
台鐵最新公告表示，目前狀況未排除，仍在全力搶修，造成不便之處敬請見諒。台鐵呼籲，請趕時間的旅客改搭其他交通工具，對號列車車票若放棄搭乘請至售票處。
此外，因受內壢到楊梅間電車線故障影響，從桃園車站北上列車均改為「第一月台」搭車。
