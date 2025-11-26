台鐵內壢站施工月台縮減至1個 立委警告恐「塞人」

桃園鐵路地下化工程持續推進，內壢車站為騰出動線及空間進行地下永久車站施工，預計民國115年3月第1階段臨時軌切換，該站將於今年12月20日啟用全新跨站天橋，立委魯明哲（左二）提醒旅客動線屆時將有所更動需留意。（呂筱蟬攝）

桃園鐵路地下化工程持續推進，日運量達1.9萬人次的內壢車站為騰出動線及空間進行地下永久車站施工，預計民國115年3月第1階段臨時軌切換，117年9月第2階段臨時軌切換。該站將於今年12月20日啟用全新跨站天橋，旅客動線屆時將有所更動需留意。另115年3月8日起該站僅剩1月台讓旅客上下車，國民黨立委魯明哲指出，屆時恐出現「塞人」狀況，要台鐵提前整備，增加人員引導旅客動線。

魯明哲日前邀集相關單位會勘台鐵內壢站，鐵道局指出，桃園鐵路地下化工程內壢站預計於115年3月進行第1階段臨時軌切換，將軌道從現有位置改至後站方向，拆除原有第1、2月台後，展開北側連續壁與隧道結構施作，並逐步完成地下化工程。整體工程分2階段切換，預計122年完工啟用。

廣告 廣告

桃園鐵路地下化工程內壢站預計於115年3月進行第1階段臨時軌切換，將軌道從現有位置改至後站方向，拆除原有第1、2月台後，展開北側連續壁與隧道結構施作，逐步完成地下化工程。（呂筱蟬攝）

其中，第1階段臨時軌道將於115年3月7日夜間切換，115年3月8日起，所有列車將改由第3月台（臨時第1月台）上下車，原第2月台將停止使用並拆除。第2階段切換則預計117年實施，屆時將完成新月台建置並調整動線。

考量施工期間民眾通行需求，鐵道局將於今年12月20日啟用全新跨站天橋，旅客自後站進站後將可透過天橋連通第3月台搭車。在12月20至明年3月7日期間，部分往北旅客需繞行至前站，再經舊天橋前往第二月台，建議提前出門，以免錯過列車。同時，新建天橋將配置引導人員，協助旅客辨識路線、快速引導上下樓層。電扶梯也預計於明年農曆年前完工啟用，未來出入動線將更加友善。

魯明哲表示，內壢站臨時軌工程即將施工，連帶啟用新跨站天橋，原有的月台數也縮減只剩下1個月台，然而該站在上下班尖峰時段旅客量相當大，屆時只剩1月台的兩側可以上下車，恐怕會「塞人」，要求台鐵事前一定要做好相關人力配置，協助旅客引導動線及上下列車，遇到緊急狀況疏散事先也要做好演練。

更多中時新聞網報導

賴佩霞靠音樂挺過不幸

教學三高 教師自傷增2倍 全教總籲廢校事會議

炎亞綸迎40歲 拒舌戰不怕受質疑