台鐵公司兩歲了！新年徵才即日起開跑 12日報名截止「最高起薪可領近6萬」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵改制為公司化至今剛好滿兩周年，為尋求更多人才加入，台鐵公司資產開發處、附業營運處及北區營運處聯合甄試即日起開放報名，且起薪最高可領將近6萬。台鐵指出，報名時間為即日至1月12日下午5時截止，不論您是年輕朋友，還是想尋找穩定發展工作的社會人才，請把握機會別錯過，快來加入台鐵！

台鐵公司資產開發處、附業營運處及北區營運處聯合甄試即日起開放報名。（圖／記者盧逸峰攝）

台鐵說明，本次招募「第8階助理工程師、助理管理師」為正取5名，備取15名，甄試類科為職安管理、都市計畫、不動產經營及事務管理，月薪為45,130元，最高至59,210元。

台鐵亦招募「第9階技術員、事務員」正取3名，備取9名，甄試類科為職安管理及不動產經營，月薪為42,580元，最高至55,660元；「第10階助理站務員、助理事務員」則是正取55名，備取119名，甄試類科為運務及事務管理，月薪為40,010元，最高至51,960元。

另外，「第11階服務員」則是正取6名，備取17名，甄試類科為事務管理及廚工，月薪為37,230元，最高至43,750元。

台鐵強調，歡迎具服務熱忱和專業技術的人才加入團隊，公司設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通，並享有考核獎金、績效獎金、勞保、健保及按月提撥勞工退休金等福利。

