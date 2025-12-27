台鐵公司化將滿2年 安全管理疏失3年挨罰870萬

一列負責運送水泥的貨物列車，26日上午在行經靠近花蓮17號碼頭的舊臨港線鐵道時，疑似不慎撞上停放在軌道旁的挖土機鏟斗，導致列車最前端的1節車廂當場出軌，所幸沒有造成人員傷亡。

台鐵事故不只如此，隔天台鐵新竹站到香山站、及六家線電車線，上午7時半左右，受到門型架上方的鳥巢與木枝侵入，造成電車線異常跳電，所幸緊急檢修後，上午8時許已恢復供電，11時許雙向都已恢復正常運行。

台鐵旅客說道，「如果說停駛的時間很短，很快就修復的話，那當然沒問題，可是如果太長的話就非常不方便。」

除了經常誤點，台鐵公司化後也面臨諸多挑戰。例如立法院預算中心分析，台鐵觀光列車的環島之星、鳴日號與藍皮解憂號，雖然都有盈餘，但財務穩定度需觀察，海風號及山嵐號則需加強行銷；而在觀光支線方面，集集線1月將復駛、平溪線修復中，近10年客運量呈現下滑趨勢。

消基會交通委員會召集人李克聰認為，「可能必須要加強做一些評估，這樣子的話，相關的行銷策略才可以真正需求導向，去做有效的行銷。」

此外，台鐵調漲票價後，今年1到8月客座利用率僅有57%，且員工訓練制度與安全管理執行缺失不斷，近3年共違規15案，遭開罰870萬元。

台鐵產工理事長曹嘉君表示，「台鐵公司對於行車安全是強調師徒制，怎麼樣留下專業人才來做培訓是很重要的。」

台鐵產工呼籲師徒制轉換成輔助

台鐵副總經理劉雙火回應，「被罰最主要是它有些違反《鐵路法》的規定，譬如說他的證照還沒有下來，他就開始執行勤務了，我們請主管一定要加強稽核。」

台鐵表示，票價合理化後，營運績效顯著提升，觀光列車也會多元化經營，讓品牌價值再提升；此外，為維護行車安全及提升服務品質，已積極補充人力，強化新進人員專業訓練，提供國人更優質的鐵路運輸服務。

