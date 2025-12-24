台鐵公司化後首件北市蛋黃區土開案 最快2034年可望開發完成

台鐵公司化後首件由董事會審議通過的土地開發案今天(24日)曝光，位於台北市4條捷運交會的蛋黃區、大約1.2公頃的安東街土開案，預計明年開始招商、最快2034年完成開發，大幅挹注台鐵收益。

台鐵公司化邁入第二年，除了屏東車站1.3公頃的商業區都更案已完成決標，高雄車站商業區也已決標。日前董事會更審議通過首件土地開發案，也就是位於台北市板南線、松山新店綠線、文湖線及中和線交會的忠孝復興站商圈附近的安東街土開案。

廣告 廣告

台鐵資產開發處長劉睿紘24日說明，安東街土開案預計明年3月底招標、等標期5個月，大約8月底截標、9月評選出最優申請人並簽報後，雙方再議約2、3個月，大約明年底即可簽約公告，預估建商需投入新台幣160-170億建設，最快2034年完成後，台鐵將拿回2/3、包括商業區及住宅區在內，作為出租收益使用。劉睿紘說：『(原音)其實從忠孝復興站走過去，慢慢走10分鐘就可以到；快一點，7、8分鐘一定可以到安東街這個案子的位置。所以它是非常市中心區裡面一個非常難得、有1.2公頃左右的土地，上面現在是台鐵短期活化作停車場使用，而且這個產權單一，整個都是台鐵的地，那這個地方3,638坪的基地，住宅區大概3,363坪，靠近八德路那個地方有275坪是商業區。』

劉睿紘指出，此開發案的容積率是225%、建蔽率45%，都更容積獎勵可望再加50%，屆時住宅區下面可作店鋪使用，台鐵也會拿回這部分的商業空間並招商出租，上面則是住宅區，建商可取得1/3、台鐵則拿回2/3，同樣會出租換取收益，初估每年可挹注台鐵2億元營收，但實際收益可能因為未來的房價上揚而攀升。

由於安東街附近豪宅每坪都是150萬元起跳，因此預估未來開發完成後，房價及租金都不會太便宜。此外，由於這項土開案東側有一排民房，台鐵也不排除若建商有意願加以整合開發，讓開發期往後延長2年，因此也可能到2036年才會完成。