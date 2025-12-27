台鐵公司化步入第3年 事故率降、票價漲 觀光列車營收破億

台鐵公司化明年將步入第3年。（本報資料照片）

台鐵公司化將步入第3年，2年前啟動的「黃金十年」藍圖，多項營運指標未達預期。台鐵今回顧2年成績，持續推動安全改革，事故率有下降趨勢，票價合理化後營運績效提升，配合TPASS通勤月票與推動地方創生，觀光列車也多元化，品牌價值再提升，台鐵也補充人力並強化專業訓練，資產開發與附屬事業雙引擎帶動公司多角化經營，此外推動永續發展也見初步成果。

台鐵公司說明，台鐵企業化經營，以「安全穩定」為前提，推動智慧鐵道、檢測系統升級及預防管理強化方案；以「人才發展」為核心，推進留才策略優化訓練制度；以「永續經營」為方向，提升服務品質、增進營運效能，透過落實各項計畫，朝「安全、準點、便捷」的永續經營願景邁進。

安全改革方面，持續推動安全改革與SMS第三方評鑑，配合營運財務改善，持續加速老舊設備更新與車輛汰換、行車與電務系統改善，並執行五年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項提升措施，每週召開「經營管理會議」檢討行車、維修、安全等指標，強化行車安全。

統計截至114年1至11月事故狀況，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。準點率在扣除不可抗力因素後，11月已達成97.5％的目標。

在提升營運績效具體措施方面，台鐵票價調整自114年6月23日起截至12月19日，平均每日上車人數65.2萬人次，票務收入6,444.3萬元，相較去年同期票價調整前平均每日上車人數64.3萬人次、票務收入5,033.6萬元，每日客運量增加約1萬人次（＋1.4％）；票務收入增加1,410.7萬元（＋28.0％）。預估全年客運收入較113年增加約26億元，平均日運量近67萬人次，較113年增加2.9％。

持續配合推動公共運輸通勤月票（TPASS），統計至114年12月19日，平均上車人數TPASS為18.5萬人次，較去年同期成長26.3％。透過系統優化、技術創新，不斷提升服務品質，提供更高效、便利的通勤方案，增加旅次及營收。擬定「車站結合地方創生作業要點」強化促進車站結合地方創生發展，積極攜手辦理活動，如富岡鐵道藝術節、二水國際跑水節、屏東鐵道文化觀光祭、南國漫讀節、宜蘭鐵道通車百週年活動、新竹竹東親愛愛樂推出地區郵輪行程，帶動支線與地方觀光。

同時，台鐵公司化轉型後，戮力於提升品牌價值，為促進國內旅遊並刺激旅行業者多加利用鐵路交通，全面開放「騰雲座艙」包租服務，並同步提供餐飲服務，讓旅客享受更高品質的乘車體驗。平日及周休二日將所有對號列車的團體額度提高至30％；在3日以上的連續假期期間，自強號列車（不含普悠瑪及太魯閣號）團體額度調高至20％，莒光號列車則調高至30％。

台鐵提到，針對市場不同需求陸續推出鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號、兩鐵旅遊列車、環島之星、山嵐、海風等觀光列車。114年1-11月鐵道觀光營收達約1億元，較去年同期成長15.12％，預估全年營收可超過1.2億元。

另外，為維護行車安全及提升服務品質，本公司積極補充人力，113年第2次從業人員招募，截至114年7月底已進用416人，尚有備取人員390人。另辦理114年從業人員招募作業，預計正取368名、備取1,014名，預計於115年上半年辦理錄取人員報到；並授權可由各單位依權責辦理招募作業，其中自行招考，以應部分職缺即時用人之需。

在員工訓練方面，透過建置多元實習場域、導入數位課程與強化師資培訓，配合標準化績效評估，全面提升行車人員實務訓練品質，透過優化職前訓練、就地教學與分階段考核機制，強化新進人員適應力與專業技能，上線前即具備安全意識與專業熟練度。

台鐵公司指出，為積極拓展附屬事業收入，依據公司黃金十年總體目標提出資產開發的路徑規劃（RoadMap），搭配多元開發方式，拓展可活化資產，朝「打造鐵路TOD美好生活圈、創造營收利潤永續經營」發展願景邁進。114年積極推動執行臺北南港玉成段都更案、南港調車場開發案、高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業、高雄車站空間招商及活化、屏東火車站公辦都市更新案等開發案。

台鐵115年預計推出高雄車站旅館大樓促參ROT案、台北車站商場ROT案、台北市安東街土地開發案及高雄市自立路土地開發案。另高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案也將在115年第1季完成簽約，未來10年將持續推動商業設施多角化經營，透過資產活化推動多元生活服務事業，以達附屬事業收入超過總收入40％占比目標。

另外，台鐵持續推動異業合作發揮綜效、配合各地方節慶活動，研發在地特色便當、擴大辦理鐵路便當節吸引國內外廠商參展及研發健康便當等模式，將便當分眾化精準行銷，更於全台各台鐵便當門市販售120元以上精緻長銷便當，可提供消費者多樣化選擇。

另也透過品牌聯名合作開發「台鐵夢工場」鐵道商品，深耕典藏鐵道文史及開發文創潮流商品。114年度附屬事業收入中，附業收入9.87億元、資開租金收入28.15億元，合計較113年同期成長0.3％。

在碳足跡盤查及永續報告部分，台鐵公司已於114年6月25日經環境部審核通過，取得自強、莒光及區間／區間快等三類車輛之碳足跡標籤使用權；並撰擬113年度永續報告書，預計於114年12月底前完成，115年第1季發布。114年旅客滿意度達83.64分，較113年提升0.87分。

台鐵公司強調，未來將依循目標導向的企業化經營模式，設定「安全、準點、便捷」為核心，達成「確保安全」、「服務提升」、「永續經營」、「幸福企業」之黃金十年願景目標，持續為社會大眾提供優質且值得信賴的鐵路運輸服務。

