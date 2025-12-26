台鐵公司化3年 運能、安全未達標

台鐵觀光列車「鳴日號」，主打一邊欣賞鐵道風光，一邊品嘗由在地食材烹製的佳餚。（本報資料照片）

台鐵鳴日號、藍皮解憂號、環島之星、海風及山嵐號等觀光列車，雖在鐵道圈打出知名度，但營運表現不一，觀光支線運量近10年也下滑。公司化邁入第3年，台鐵「黃金十年」多項指標未達標，客座利用率退步，今年更因安全管理疏失遭開罰570萬元。

台鐵公司化後建立財務模組，觀光列車損益才具體呈現，立法院預算中心分析，環島之星去年及今年1至8月各創造4646萬元及3461萬元盈餘，鳴日號與藍皮解憂號雖今年轉虧為盈，但財務穩定度需觀察，海風及山嵐號雖盈餘，但運量屬初期需加強行銷，觀光列車績效有差異。

內灣、集集、平溪及深澳為觀光支線，集集線1月將復駛，平溪線修復中，近10年客運量呈下滑趨勢，預算中心建議加速修復，整合觀光資源與行銷策略，提升旅運安全與運量。

台鐵公司化啟動黃金十年藍圖，但準點率、虧損縮減、附業收入、旅客滿意度等指標未達預期，挨批在防災應變、附業拓展、旅客服務等仍待精進，且漲票價後預估明年轉虧為盈，1至8月客座利用率57％，較去年同期微降，更較目標63％落後，運能仍有改善空間。

員工訓練制度與安全管理執行缺失不斷，1至9月發生行車人員資格不符、酒測未記錄、設備管理疏失等，共10案違規罰570萬元，近3年共違規15案罰870萬元。

台鐵表示，將優化營運模式拓展客源，擬定車站結合地方創生作業要點，帶動區域觀光，並建立黃金十年目標管理機制，要求未達標單位提原因與對策，11月各指標達成情形較去年成長，同步採取營運量能提升措施，提高客座利用率，針對開罰事項，已加強管理並修訂規定，並對部分裁罰提訴願。