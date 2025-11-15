台鐵再爆旅運暴力！產工批「滾動檢討」沒改善籲增聘保全

台鐵區間車。示意圖。翻攝台鐵臉書



台鐵近日連續發生兩起站務人員與旅客衝突事件，包含台中新烏日站民眾跳軌及新北瑞芳站乘客攻擊站員。台鐵產業工會今（11/15）日發聲明指出，面對長年不斷發生的旅運暴力事件，台鐵始終僅以「定期滾動檢討」方式回應，讓站員與車長長期活在暴力陰影之下，籲請交通部介入，要求台鐵公司立即增聘列車及車站保全人力。

台鐵產工指出，公司董事長鄭光遠在兩週前的立法院質詢中坦言，目前全台僅有台北、高雄兩站設有保全，對於工會多次要求依照站等增設保全與列車保全，官方回應僅為「滾動式檢討車站人力與聯防巡檢狀況」，形同將安全責任推給第一線員工與鐵路警察。工會批評，此舉不僅未能改善現場安全，反而加重站員與車長的工作負擔，導致基層人員持續面臨暴力風險。

工會進一步指出，近期公司仍以加強治安管理、張貼宣導圖文、列車長防身棍訓練等「老調重彈」的方式應對，並以列車保全與列車長職能重疊為由拒絕增聘保全，質疑鄭光遠過去任職的高鐵公司「每列車均有保全」，反觀台鐵卻讓安全標準「降級」。工會痛批，這種處理方式讓一線人員孤立無援，形同要求他們在沒有資源支援下承擔更多風險。

產工強調，台鐵員工在各類重大事件與政策執行中均全力配合，包含光復救災與政策性加開班次，但如今卻仍暴露於職場暴力中，實屬不公。工會呼籲交通部長陳世凱，以主管機關與唯一股東的身分，直接責成台鐵公司依站等配置保全、增設列車保全，並邀請工會參與安全機制研擬，以確保員工職場安全與旅運秩序。

