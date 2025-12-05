台鐵出意外！花蓮調車人員遭貨物列車撞擊 送醫搶救不治

台鐵今天（5日）發生一起調車作業意外，鐵路警察局花蓮分局花蓮分駐所長李忠川表示，上午10時10分接獲通報，台鐵36歲顏姓員工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭7405次貨物列車撞擊，經緊急送往醫院搶救仍於11時宣告不治。

鐵警花蓮分局5日上午10時10分接獲通報，台鐵顏姓員工在花蓮站卸料場區執行調車勤務時，遭7405次貨物列車撞擊，傷重送醫宣告不治，鐵警獲報後前往蒐 證及調查事故原因。（圖／鐵警花蓮分局提供）

李忠川指出，事故地點為調車及卸料作業區域，不影響一般旅客或列車運行，詳細事故發生原因仍待警方釐清。

台鐵東區營運處副處長楊舜安表示，顏姓調車工入行3年，都負責調車工作，上午10時許正在進行水泥廠車輛調度，被發現時已倒臥軌道旁，手臂疑似被輾壓、大量出血。已經通知顏姓員工在屏東的家屬，後續會全力協助撫卹工作。至於詳細事故原因仍待運安處、職安室及警方等單位調查釐清。

廣告 廣告

台鐵5日發生調車人員遭貨物列車撞擊身亡事故，鐵警花蓮分局前往蒐證，調查事故原因。（圖／鐵警花蓮分局提供）

台鐵人員表示，事故地點發生在花蓮車站的調車及卸料作業區，依據安全規範，執行調車作業時，應由調車司、調車機駕駛及調車工至少3人一組執行，需站在同一側，現場事發狀況待釐清。