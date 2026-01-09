台鐵列車卡「無電區間」誤點逾50分鐘 通勤族一度擠滿月台

台鐵樹林至板橋間今（9）日上午因列車異常影響行車，造成南北向列車延誤。台鐵公司發布鐵路事故警報指出，07:48起樹林=板橋間受車輛故障影響，改以東線單線行車，南下、北上列車均有延誤情形，狀況雖已排除，但期間部分列車誤點超過50分鐘，現場民眾擠在月台動彈不得。

據了解，台鐵一列區間車行駛於樹林=板橋間西線中性區間時，司機員依規定降低車速，但因操作不慎，導致列車停於無電區間而無動力，台鐵隨即指派救援機車協助，將該編組推至板橋站處置；北上行經該區間列車一度誤點約50分鐘。

台鐵公司指出，樹林=板橋間單線行車狀況已於08:57排除，目前恢復雙線行車。

