台鐵列車遭塗鴉客大面積噴漆 警方籲勿以身試法：最重可關7年、罰千萬

台鐵七堵調度場日前遭塗鴉客闖入噴漆，造成台鐵1108次區間車第四車出現大面積毀損，鐵路警察局台北分局七堵所今日（11/23）上午接獲通報後，立即啟動調查，經調閱周邊監視器畫面，目前已鎖定特定人士，將依《刑法》毀損罪、《鐵路法》積極追辦，台鐵也將同步求償回復原狀所需費用。警方呼籲，行為人最重可罰千萬元罰金，並處7年以下有期徒刑，民眾千萬別以身試法。

有民眾在網路上傳多張台鐵區間車車廂遭人惡意噴漆畫面，同時以「第N屆火車塗鴉大賽」為題，表示七堵站1108次第四車山側出現大面積塗鴉，「一段時間就會發生一次，不論合不合法，想知道這些字體代表什麼......然後目前沒有人成功闖關讓車子開出去載客過？」

台鐵七堵站人員也於今日上午發現車輛遭噴上塗鴉，列車車身被噴上4種不同顏色，大小長達3個車窗，由於清潔公司當下無法完全清除，經編組後順利發車，不過也導致班次延誤5分鐘。事後台鐵向鐵路警察報警立案，同時也將向當事人索取民事賠償，要求恢復原狀所需費用。

目前警方已於獲報後調閱監視器畫面，並鎖定特定人士，後續將依《刑法》第354條毀損罪及《鐵路法》第68之2條之規定查辦。

警方呼籲，依照《鐵路法》第68條之2，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1千萬元以下罰金，提醒民眾千萬不要以身試法。

