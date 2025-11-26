台鐵區間車廂內日前發生行動電源起火燃燒事件，所幸有乘客即時使用滅火器撲滅火勢，避免了人員傷亡！台鐵表示，目前無法可罰違規攜帶或使用行動電源的乘客，僅能向肇事者求償損害。台鐵強調會加強宣導，建議乘客將行動電源隨身攜帶，不要放在大行李箱內，以確保安全。然而，如何規範並防止行動電源在大眾運輸交通工具上造成危害，仍有待交通部訂定相關罰則。

台鐵列車遭「行動電源釀火」！緊急自救設備在哪 車廂內全配備。(圖／TVBS)

近日台灣發生多起行動電源起火案件，其中一起發生在台鐵區間車廂內，所幸當時有乘客即時使用滅火器撲滅火勢，避免了人員傷亡。台鐵表示，目前無法可罰違規攜帶或使用行動電源的乘客，僅能向肇事者求償損害。在台鐵車廂內，配備有滅火器、破窗器及緊急按鈕等安全設備，乘客遇到緊急狀況時可善加利用自救，但如何規範行動電源在大眾運輸工具上的使用安全，仍待交通部訂定相關罰則。

車廂內還配備有破窗器可以使用。(圖／TVBS)

台鐵區間車廂內日前發生行動電源起火燃燒事件，當時有乘客緊急使用滅火器撲滅火勢。這起意外引發民眾關注，若在台鐵上遇到類似緊急狀況，該如何自救。有乘客表示，自己從未遇過這樣的狀況，當下會隨機應變，但真正發生時確實會嚇一跳。

記者實際走進區間車廂，與民眾一起尋找可用的自救工具。在列車門邊下方，確實擺放有滅火器可供緊急使用。此外，若車廂充滿煙霧且無法下車，車廂內還配備有破窗器可以使用。但最重要的是，發生意外時應先透過緊急按鈕通知列車長，以便及時處理。

台鐵區間車起火 「緊急按鈕」可救命。(圖／TVBS)

針對近日發生的多起行動電源起火案件，台鐵回應表示，目前鐵路法和鐵路運輸規則尚未有明確規範禁止乘客攜帶行動電源上車。台鐵強調會加強宣導，建議乘客將行動電源隨身攜帶，不要放在大行李箱內，這樣會比較安全。對於已造成的損害，台鐵表示會檢查區間車地板是否受損，原則上已被損害的部分，肇事者是必須賠償的。

此次事件是一名學生上學時帶著行動電源搭車釀禍，所幸無人受傷。然而，如何規範並防止行動電源在大眾運輸交通工具上造成危害，仍有待交通部訂定相關罰則。目前台鐵對於此類違規行為，只能向肇事者尋求損害賠償，無法直接處以罰鍰。

