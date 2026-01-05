台鐵列車重新駛入集集 陳世凱宣布：串聯高鐵彰化站打造全新觀光廊帶

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／南投報導

台鐵集集線是中部重要的觀光資源，然而因天災衝擊加上沿線隧道年久失修，台鐵展開修繕工程，前年起台鐵集集線濁水站至車埕站區間停駛，改採公路接駁，如今台鐵列車重新駛入集集站；後續路線預計於今年7月可完工通車，屆時能迎接全線復駛。

交通部未來將持續推動鐵道與觀光整合，並規劃串連高鐵彰化站，形塑中部具吸引力的觀光廊帶，帶動沿線整體發展。（圖／台鐵提供）

台鐵公司於今（5）日在集集車站站前廣場舉行「集集線第一階段復駛典禮」，交通部長陳世凱親自到場見證，更宣布未來將持續推動鐵道與觀光整合，並規劃串連高鐵彰化站，形塑中部具吸引力的觀光廊帶，帶動沿線整體發展。

陳世凱於致詞時指出，集集線不僅是一條交通路線，更承載著地方居民的生活軌跡與世代記憶；觀光若能自然結合在地生活，才能長久且深刻，這是一門需要用心經營的藝術。

台鐵公司說明，集集線第一階段復駛具有高度指標性意義，象徵集集支線復建工程已取得關鍵進展，配合推動集集支線基礎設施改善計畫，已完成第2號及第3號隧道改善工程，包含結構補強、邊坡穩定及整體行車安全提升，大幅強化營運安全與可靠度。

台鐵公司進一步指出，後續相關工程將持續依期程推進，預計於今年7月完成全線復駛，屆時集集線將以更安全、穩定的服務品質，重新成為串聯交通、觀光與地方文化的重要鐵道路線。

