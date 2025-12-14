台鐵列車長新規明年上路 記點最重調職

台鐵自115年1月1日起對列車長實施記點，一旦被記滿4點即暫停乘務重新訓練，1年內被記7點則調離職務。（本報資料照）

台鐵自民國112年起對司機員實施記點制度，113年則選在中區彰化車班試辦列車長記點，經檢討成效良好，內部公告自115年1月1日起將擴及全台，列車長一旦被記滿4點即暫停乘務重新訓練，1年內被記7點則調離職務。

台鐵已在內部公告新規定，明年1月1日起實施車班記點，若在值勤中遇到行車事故、異常事件等可歸責乘務人員，將依警告或記過懲處程度，記1點至3點。例如被旅客投訴且查證可歸責者、值勤中服裝儀容不整等，記1點。

延遲接班導致延誤記2點，嚴重一點的行為如漏乘、違反行車規章險肇生行車事故、無故拒絕乘務、酒測未登錄或拒絕酒測、停車未確認位置就全開門、隱瞞事故等，皆記3點。

根據新規定，列車長一旦被記滿4點，將暫停乘務至少2周，須進行重新訓練且要通過技術檢定，不及格者須補考，補考未過則調離職務。若1年內被記滿7點，列車長將調離職務。

不過，新規定也祭出補票獎勵和行政獎勵，可以抵銷記點，例如嘉獎可抵消記點1點、大功可全數抵銷記點等。

台鐵公司副總經理劉雙火表示，車班組記點作業須知，於115年元旦起實施，主要為強化乘務人員安全文化與責任感。司機員最早實施記點，如今列車長也納入，是考量這兩個職務與行車安全最直接相關，而車站人員主要負責旅客服務，不會納入記點範圍。

劉雙火指出，新規定設有記點清零與獎懲抵銷，可兼顧管理與激勵，希望透過明確規範，強化行車安全與乘務紀律。

