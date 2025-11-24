台鐵前員工陳屍家中！部分腐爛 十數隻狗狗圍繞

劉姓老翁陳屍屋內。（圖／東森新聞）





高雄市三民區一處透天厝昨（23日）下午3時50分傳出一起死亡案件，一名77歲劉姓男子被家屬發現多日未出門，經通知119破門進入住處後，確認男子已明顯死亡。現場無打鬥痕跡、門窗完好，初判並無外力介入，家屬對死因亦無意見。

據了解，報案人為劉翁的姪兒，因發現長輩遲遲未外出，情況異常而通報警方。警方與救護人員到場後入內查看，發現劉男已身亡多時。屋內環境髒亂、地上有積水情形，劉翁倒臥在積水中，部分遺體被水泡爛，其餘部分較為完好。

據了解，劉翁生前曾是台鐵員工，在屋內養了十幾隻狗，今日曾一度傳出劉翁屍體遭啃咬，不過警方初步判斷，屍體並無遭受啃咬痕跡，相關單位報請動保處協助安置這些狗。

警方表示，劉翁家屬卻甚屍體無誤，且生前無糾紛或明顯異常，警方後續已通知市立殯葬處協助處理遺體，並依程序報請刑事相驗，以釐清確切死因。詳細案情還需要進一步調查釐清。

