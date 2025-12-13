台鐵副站長車禍重傷 家屬尋目擊者、鏟子超人集氣

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）台鐵花蓮志學站盧姓副站長在光復洪災期間，熱心引導志工疏運，獲得好評。日前她下班途中發生車禍，仍在加護病房治療，家屬徵求行車記錄器或目擊者，不少鏟子超人紛紛集氣為她加油。

有網友在臉書各社團發布訊息表示，這名台鐵妹妹需要大家幫忙。11日她騎車行經台9線木瓜溪大橋北上路段發生車禍，正在動開顱手術，家屬徵求事發經過路段的目擊者或行車記錄器。

貼文附上盧姓副站長協助引導鏟子超人的畫面，不少曾到光復協助救災的志工們認出她，紛紛留言為她集氣並轉貼貼文。

台鐵東區營運處今天表示，盧姓副站長在台鐵服務多年，6年前升任替班副站長，去年派任到壽豐鄉志學站服務，11日晚間6時許下班後，騎車返回吉安鄉住家途中發生車禍，手術後仍在加護病房，尚未清醒。

台鐵東區營運處說，盧姓副站長工作認真又熱情，事發後同事紛紛前往醫院陪伴家屬，而網友放在臉書上的影片，應是光復洪災期間，第一班區間車從宜蘭發車往花蓮的時段，盧姓副站長在月台引導鏟子超人的畫面。

警方初步調查，經調閱後方車輛行車記錄器，未發現有其他車輛經過，自摔可能性大，但家屬認為機車車殼沒有滑行的擦痕，安全島也找不到撞擊點，若民眾經過目擊或行車記錄器畫面可提供警方，以釐清事故發生原因。（編輯：黃世雅）1141213