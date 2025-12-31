台鐵宣布加開41列次疏運人潮 迎接跨年夜、元旦假期

今天是2025年最後一天，台鐵公司表示，因應跨年晚會活動及元旦假期，台鐵規畫加開41列次疏運人潮，跨年散場後在北、中、南及宜蘭地區，全面加開區間車共25列次，最晚班次發車時間為元旦凌晨3時25分從台北站出發。

因應跨年晚會活動及元旦假期，台鐵公司規畫加開41列次疏運人潮。（圖取自國營臺灣鐵路股份有限公司Facebook）

今晚是跨年夜，不少民眾已安排好跨年行程，台鐵在臉書粉絲團公告，為讓民眾跨年玩得盡興，特別規畫加開班次。

其中，跨年散場後在北、中、南及宜蘭地區，全面加開區間車共25列次；長途返鄉部分，今天、明年1月1日及1月4日加開東、西線及南半環自強號共16列次。

根據台鐵公告跨年晚會散場加班車時刻表，為疏運旅客，加班車預計自明年元旦凌晨零時15分至3時25分間起陸續發車，其中自台北地區（台北或南港站）發車共8列次，加班車最晚發車時間為明年元旦凌晨3時25分，從台北站出發，預計凌晨4時56分抵達新竹站。