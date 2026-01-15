台鐵北車商場招商 權利金首採累退制

（中央社記者余曉涵台北15日電）台鐵台北車站商場合約將於今年7月到期，台鐵即日起公告招商，契約期間15年，可優先續約8年，投資金額不低於新台幣7.65億元，權利金首次採用累退制。

台鐵今天舉行「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案公告招商」記者會。

台鐵表示，相關招商案今天起公告，3月20日下午5時截止收件，希望邀請民間業者以「意象再造、魅力美食、國際觀光及AI智慧」等發展主軸，打造全新的台北車站。

台鐵台北車站商場94年時由微風廣場得標，歷經續約後，今年7月24日將到期，這次公告招商契約期間也為15年，可優先續約8年。

台鐵總經理馮輝昇表示，過去台北車站商場都是採用權利金累進制，商場收入越高，台鐵的收入就多，但考量台北車站具有發展潛力，營業額可望再衝高，台鐵願意與業者共同分享相關成果，因此將首度採用權利金累退制（營業額越高，台鐵抽成比例就較低）。

根據台鐵預估，台北車站年營業額達新台幣40億元左右，目標希望可以超過50億元。台鐵表示，若北車表現良好，未來其他車站也將可比照辦理。

台北車站商場招商範圍約3000多坪，涵蓋1、2樓及B1，目前有140櫃位，根據台鐵規劃，投資金額不低於7.65億元，開發權利金6000萬元，固定權利金1.2億元，營運不中斷，增改修建期最長2年8個月。（編輯：管中維）1150115