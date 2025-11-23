台鐵區間車廂遭塗鴉 警成立專案小組追查

列車進站、大批旅客上下車，台鐵假日客流量大，不過23日凌晨一班1108車次區間車，從基隆七堵車站正要出發，站務人員第一時間發現有異狀，車廂上未經允許出現了大片塗鴉。

搭車民眾黃小姐說道，「本來它原貌是好好的，現在塗了就覺得怪怪的。」

搭車民眾古小姐認為，「沒有經過同意給人家亂塗，好像不是很正確。」

搭車民眾翁小姐則說：「它是有一種創意的感覺，我覺得還不錯啊。」

民眾看了嚇一跳，根據了解，區間車疑似是在22日晚間收班後被塗鴉，清潔公司第一時間無法清除，更換編組後發車，共延誤5分鐘。另外，這樣的塗鴉行為其實也已經觸法。

鐵路警察局台北分局七堵派出所副所長林俊宏表示，「本案涉嫌《刑法》第354條毀損罪，及《鐵路法》第68之2條，本分局已組成專案小組積極偵辦中。」

不過台鐵被塗鴉並非首次，在2023年就有一輛EMU3000型新自強號列車被塗鴉，最後警方循線逮人。

台鐵EMU3000列車遭塗鴉 依《鐵路法》最高可判7年

另外，違規景象同樣在樹林站上演。早上9時許，監視器拍下一名男子自顧自走到月台最南端，隨後擅自侵入軌道，他疑似是鐵道迷、想拍列車，最後在9時25分由站務人員帶回，交給鐵警處理。

台鐵產業工會秘書長朱智宇提到，「我們必須要強調，我們台鐵的員工不需要、也不應該去負責車站對於各個民眾，包含自己的執業安全問題，因為那需要受過專業的訓練。」

台鐵發言人劉雙火回應，「自始自終都不遺餘力，環境的安全部分我們也一直在調整，像台北站我們就增加了保全人力，其他的我們也視情況來研議。」

台鐵表示，2起個案都沒有影響到旅客安全，目前對場站安全都有持續加強，另外員工的人身安全也會同步強化，以自我防範為優先目的。

