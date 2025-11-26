台鐵區間車濃煙密布 旅客行動電源自燃

▲初查疑似是女乘客後背包裡的行動電源爆炸起火。（圖／Threads @tw.tra.train.flight.pig授權）

[NOWnews今日新聞] 今（26）日台鐵2122次區間車，發生旅客行動電源自然，車廂內濃煙密布，台鐵緊急疏散旅客，列車延誤22分鐘。

有旅客發文指出，今早台鐵2122次區間車車廂內煙霧瀰漫，疑似旅客放置在背包內的行動電源自燃起火，背包燒得焦黑，旅客緊急疏散，並用滅火器協助撲滅火勢。

對此，台鐵表示，2122次區間車上午6時52分準點到栗林站，因第4車車廂內一名學生攜帶的行動電源冒煙，火勢撲滅後，區間車於上午7時延誤7分鐘開車，鐵路警察在豐原站上車蒐證，蒐證完畢後7時19分晚22分鐘開車，所幸無乘客受傷。

