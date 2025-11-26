台鐵區間車竄濃煙 學生背包內行動電源突自燃 旅客急逃

又發生行動電源在車廂內自燃事故，一名網友今晨搭乘台鐵區間車時，車內突然冒出陣陣濃煙，只見一個後背包不斷竄出火苗，嚇得旅客紛紛在台中栗林車站緊急下車避難，讓他心有餘悸，直呼「疑似是行動電源燒起來」；對此台鐵證實，該區間車第4節車廂內一名學生的行動電源突然冒煙，導致列車延誤22分鐘。

原PO今（26）日於Threads發文透露，清晨6點55分搭上台鐵2122次區間車後，車廂內竟突然冒出濃煙，迫使全車旅客緊急在台中栗林車站下車避難。

從原PO上傳的影片顯示，列車停在月台、車門開著，白煙不停從車廂往外竄出，一排座位旁的包包還不斷冒出火苗，隨後火勢被撲滅後，車門的地面上可見一個後背包表面覆著一層白灰，看起來有燒灼痕跡，疑似行動電源燒起來。

《中時新聞網》詢問台鐵，台鐵表示，2122次區間車於清晨6 點52分抵達栗林站時，第4節車廂內一名學生的行動電源突然冒煙，現場立即以滅火器將狀況排除，列車延後至7點7分才恢復行駛，列車抵達豐原站後由鐵路警察上車調查取證，作業完成後再於7點19分繼續運行，全程共延誤約22分鐘。

台鐵說，該車旅客於豐原站安排後續2124次（間隔14分）接駁，先行離開，初步勘查結果，旅客背包燒毀，區間車絨布座椅稍有燒灼痕跡，旅客皆平安。

