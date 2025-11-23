台鐵區間車被不明人士塗鴉 鐵警局全力追查
〔記者王冠仁／台北報導〕台鐵1108次區間車，今天早上6時許要發車時，被台鐵人員發現，列車的第4節車廂，居然遭不明人士噴漆塗鴉，而且塗鴉面積相當大。鐵路警察局接獲通報後，研判塗鴉者應該是趁昨晚台鐵收班後下手，目前正全力追查當中。
鐵路警察局七堵所在今天早上接獲報案，台鐵聲稱1108次區間車在今天早上要發車時，被發現車身遭人塗鴉，而且清潔公司第一時間無法清除。台鐵事後緊急更換車組，在早上6時49分發車，延誤5分鐘。
鐵路警察局指出，對車廂噴漆塗鴉，已經涉嫌違反刑法第354條毀損罪及鐵路法第68-2條「以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要鐵路機構站、場、設施或設備之功能正常運作者」，警方已組成專案小組積極偵辦中。
