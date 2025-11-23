台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦

政治中心／綜合報導日本首相高市早苗的"台灣有事說"，讓中國氣得跳腳，現在更將戰場轉移至聯合國，中國駐聯合國代表傅聰，日前致函到聯合國，表明若中國以武力介入台海局勢，將堅決捍衛領土完整，就連中國央視記者，也在聯合國例行記者會，試圖誘導發言人背書"台灣是中國的一個省"，不過當場就被打臉。聯合國國秘書長發言人杜加里克遭問台灣是否為中國的省？ 他當場回應央視記者＂不知道大會2758決議文本內容有變更＂（圖／聯合國官網）聯合國秘書長發言人杜加里克vs.中國央視記者：「日本首相高市早苗，說台灣一旦發生緊急狀況，日本也會面臨緊急情況，您能提醒聯合國，對台灣正式立場是什麼嗎？。」中國央視記者，提問聯合國秘書長發言人，想讓對方幫忙背書，但卻事與願違。聯合國秘書長發言人杜加里克vs.中國央視記者：「（這是基於相關的聯合國大會決議），（我之前已經提醒過你）2758決議，所以文件中的正式表述，仍然是"台灣是中國的一個省"，這是否正確？，（我並不知道大會文本中有任何變更）。」中國央視記者在聯合國例行記者會試圖誘導發言人替＂台灣屬於中國的省＂一說來背書 遭當場打臉（圖／聯合國官網）試圖找聯合國取暖，卻慘遭公開打臉，央視記者執意誘導發言，全是因為這封信，中國駐聯合國代表傅聰，致函給聯合國秘書長古特瑞斯，譴責日本首相高市早苗"台灣有事說"，是露骨挑釁言論，還說若日本敢以武力介入台海局勢，將根據聯合國憲章及國際法，堅決行使自衛權。立委（民）王定宇：「中國用聯合國憲章，授權可以直接武力攻擊日本，這件事情，從法律面，早就已經過時被作廢，從實質面來講，證實中國是一個蠻橫不文明，會用軍事恐嚇周邊國家的，麻煩製造者。」立委（民）許智傑：「中國施壓國際，這次想誘導聯合國發言人，談論台灣遭打臉，更凸顯全世界，對台灣主權的高度關注，以及對中國戰狼外交的不滿。」日本首相高市早苗的＂台灣有事說＂引發中國跳腳 中方連日來頻頻表達抗議（圖／資料畫面）中國狂打法律戰，還搬出聯合國2758決議，完全無視於事實，因為2758號決議，明明只說中華人民共和國，是中國在聯合國唯一合法代表、恢復一切權利，並驅逐蔣介石的代表席位，全文隻字未提"台灣"或是"中華民國"，更別說是扯到台灣主權。台大政治系副教授陳世民：「他（中國）一直在扯國際的大謊言，很明顯就是故意要顛倒是非，去混淆視聽，是十分可笑的，"台灣有事"的意思就是說，台灣先被中國攻擊了，影響到日本的海洋運輸線，生存線的安全。」面對台日互挺，中國採取一貫三戰，強打大外宣，但顯然事與願違。原文出處：「台灣有事說」急跳腳！ 央視記者誘導聯合國背書遭當場打臉 更多民視新聞報導中國持續抵制赴日旅遊 多家中籍航空公司減少對日航班「每周逾70班次」日本首相高市早苗啟動新國家策略 食品科技正式列入成長引擎核心中日關係急凍！日本徵詢明年1月舉辦「日中韓領袖峰會」 遭中國拒絕

民視影音 ・ 1 小時前