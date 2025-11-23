台鐵區間車驚見大片塗鴉 鐵警調閱監視器偵辦
〔記者吳昇儒／基隆報導〕台灣鐵路公司1108次區間車第4節車廂車壁今日清晨被發現有大面積塗鴉，噴上藍色英文字及紫色外框。鐵路警察局獲報後，目前已組成專案小組，調閱周邊監視器積極偵辦中。
台灣鐵路公司表示，停在七堵站場的EMU934今日清晨6時許，機員進行整備時，發現第4節車廂外，有大面積塗鴉，第一時間便通報鐵路警察局，並進行更換編組。
台鐵公司指出，將會配合警方提供場區內的監視器畫面，釐清有無可疑人士進出，一旦確認犯嫌身分，就會依法求償；塗鴉部分待警方採證、調查結束後，將會安排清除。
鐵路警察局指稱，接獲通報後，立刻組成專案小組，現已積極偵辦中，全案將朝毀損、違反鐵路法等罪偵辦。
鐵路警察局表示，毀損罪部分，依法可處2年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金；違反鐵路法部分，依法則可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科1千萬元以下罰金。
