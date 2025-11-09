台鐵南迴車站改造1》知本車站 「森林意象」棚架成亮點

知本車站改造後，除了車站外觀變得有特色、站前動線也相當順暢。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台東報導〕南迴鐵路電氣化工程在2020年完成後，交通部鐵道局在南迴鐵路上9座台鐵車站進行大改造。台東知本車站配合當地溫泉區休憩旅遊的形象改造，車站的「森林意象」棚架是其中亮點，車站前動線也改造得相當順暢。

台東知本以溫泉聞名，鐵道局增設了站前棚架構造物，以森林的木材元素形塑車站前的意象，展現地方特色。車站室內則整合既有的管線設施，把色彩、色系統一，指標系統也更新，並把木材質座椅翻新、上漆。

「台鐵車站美學與功能提升計畫」是交通部鐵道局負責，因應電氣化通車後旅運成長及地方觀光發展需求，南迴線9座車站改善工程，包括屏東縣內的南州、佳冬、加祿、內獅車站，以及台東縣內的大武、金崙、太麻里、知本、康樂車站。

知本車站前棚架下改造得相當新穎。(記者吳亮儀攝)

