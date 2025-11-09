台鐵南迴9車站美學改造 一站一特色年底完工
南迴鐵路沿線具豐富自然美景，因應電氣化通車後旅運成長及地方觀光發展需求，交通部鐵道局依「台鐵車站美學與功能提升計畫」，砸7.88億元代辦南迴線9座車站改善工程，預計今年底完工，打造「一站一特色」觀光門戶。
南迴鐵路西起枋寮車站，東至台東車站，109年12月23日電氣化工程完成後，達成環島鐵路全部電氣化的目標。為將南迴鐵路沿線車站融入在地文化、自然美景，使車站成為旅遊景點一環，串聯一個個觀光秘境，帶動南迴鐵道觀光旅遊及周邊地區產業發展，鐵道局正採因站制宜方式，以整合車站周邊環境風貌為構想，推動各車站及周邊景觀設施改造工程。
鐵道局說明，本計畫為「以使用者角度為優先」的設計思維，透過「減法設計」整合設施、降低視覺干擾，同時運用「當代詮釋」新材料與輕量化構架，尊重「原建物回應」為基礎，從室內裝修色系、管線及指標系統整合至建物外觀與景觀廣場融入周邊環境及整體搭配，落實細節處理。
鐵道局表示，台鐵車站美學與功能提升計畫包括台東的康樂站、知本站、太麻里站、金崙站及大武站，及屏東的內獅站、加祿站、佳冬站及南州站，總經費7.8億元，整體計畫期程至今年底。
台鐵統計1至10月上下車旅客 人次，康樂2024年11045人次、2025年13205人次，增幅19.56％；知本403520人次、402952人次，減幅0.14％，另外，環島之星在知本站進出站每月人數約1000至1200人次；太麻里105141人次、107480人次，增幅2.22％；金崙326135人次、331722人次，增幅1.71％；大武120438人次、127735人次，增幅6.06％。內獅526人次、379人次，減幅27.95％；加祿23886人次、28712人次，增福20.20％；佳冬104665人次、117627人次，增幅12.38；南州311859人次、331681人次，增幅6.36％。
例如太麻里車站，以能觀海、賞日出的景觀廣場結合周邊日昇大道及櫻木花道景點，車站既有月台加長至300公尺，新建180公尺鋼構薄膜構造月台雨棚，以「金針花」與「大海」作為黃色與藍色造型意象，已成遊客打卡、新人拍婚紗景點，同時也優化室內空間、改善站外交通動線、更新站房設施及整理周邊景觀，工程費用4622萬元，預計今年12月完工。
知本車站則是配合溫泉特色以木構棚架形塑森林意象，同時在站外提供旅客休憩座椅，並優化站前動線及規畫周邊綠帶景觀，工程費用1.1億元，預計今年12月完工。
倚靠著半山腰興建的大武車站則是以灰色系工業風改善，則延續山林景觀創造綠意，期望帶給旅客在鐵道旅行中，值得駐足細細體會之處，鐵道局新設棚架結合平台樓梯與無障礙坡道，提升通行便利性，且在側面觀看，還能發現棚架柱子藏有「DAWU」字樣，工程費用1.3億元，同樣預計今年12月完工。
交通部次長伍勝園指出，車站美學工程不僅是硬體建設，更是提升觀光軟實力的一環，他肯定鐵道局與設計、施工團隊透過「減法設計」將車站轉化為融入在地景觀的藝術作品，期許工程團隊兼顧工程品質與安全，如期如質於114年12月完工，讓太麻里與知本車站早日蛻變為兼具美學與功能的觀光門戶，為所有搭乘南迴鐵路的旅客帶來煥然一新的美好旅程。
