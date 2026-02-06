台鐵去年公司化、漲票價 全年客運與觀光營收創新高

去年12月，台鐵花蓮站發生調車作業人員遭撞事故，台鐵公司化進入第2年，力拚安全改革，仍傳意外，不過台鐵公司數據顯示，行車事故與行車異常事件皆有下降，其中行車異常事件較前一年減少11.2%，未來，將導入安全平台，更精進安全。

台鐵董事長鄭光遠表示，「未來我們會持續推動，台鐵雲平台預定在2029年，完成橋梁行車安全提升計畫，跟號誌連鎖的系統更新。」

另外在收入方面，去年台鐵公司至6月下旬調整票價後，平均每日客運量來到66.51萬人次，票務收入較去年同期增加19.02%，而全年客運收入，較前一年增加33.13億元，另外，在鐵道觀光營收也有成長21%。

廣告 廣告

台鐵公司總經理馮輝昇說，「我們現在目前虧損在2025年，依照我們的決算數字，我們虧損是43.6億元，我們現在目前面臨比較大的，成本的控管的部分是，要努力的是折舊成本，因為我們新車的投入、新的設備投入，這個折舊的費用會增加。」

台鐵產業工會理事趙尚喆則表示，「員工沒有得到任何特別的照顧，公司卻有著不少的管控，讓員工的業務量暴增。」

對於台鐵產業工會指出，公司應該給員工更好福利，留住人才。台鐵公司統計去年的離職率，已經從公司化第1年的3%，下降到1.66%，對於人力較為不足的機務與電務，也都會個別進行招募，相關福利也都會再持續精進。

更多公視新聞網報導

工會控不給病假違法 台鐵：一切依法行政

台鐵公司化首年虧損120億元 便當收益8.63億、年成長逾12%

