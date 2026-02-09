台鐵去年減虧43.6億，票價漲、運量反增，準點率衝97%！要靠「這招」讓民眾更有感

台鐵公司化邁入第二年，營運狀況再獲改善，財務方面，較2024年減虧了43.6億元，少了31.67%。台鐵總經理馮輝昇說明，2028年轉虧為盈的目標仍不變。 此外，台鐵去年準點率衝上97%，已大幅改善，鄭光遠表示，台鐵改革已漸露曙光。 只是，未來為了要讓民眾更有感，未來台鐵將會深入追蹤「各站準點率」，而非過往只看起點與終點站是否準點。

台鐵週五（2/6）舉辦年終記者會，2025年是台鐵公司化的第二年，營運狀況再獲改善，虧損大幅減少了43.6億元，虧損金額比前一年減少了31.67%。

廣告 廣告

此外，台鐵2025年準點率也大幅提高近3個百分點，達到97%之上。今年起台鐵將成立運務管理處，要將「各站轉點率」納管，讓民眾對準點率更有感。



董事長鄭光遠表示，台鐵改革已漸露曙光，他到任後就拴緊螺絲，每周二舉辦管理會議。最重要的安全部分，每周舉辦維修周報、安全雙周報，讓去年重大事故大減5成。



打造台鐵「5大明珠」 運輸、資產開發、便當、夢工場、觀光



鄭光遠表示，台鐵會已安全治理為主軸，將運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場，以及觀光列車擴大為台鐵假期，當作未來5大明珠，打造為台鐵未來營運的璀璨項鍊，邁向黃金十年。



運輸本業部份，台鐵在票價合理化後，客運人次與收入均在去年創下新高；附屬事業部分，營收則達到53.33億元。



在資產開發部分，南港多個專案已啟動，台北雙星大樓則會在2028年開始貢獻營收，餐旅與鐵道觀光收入也突破10億元。

票價漲、運量不減反增



營運層面，台鐵2025年隨票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，不減反增。同時，票務收入成長19.02%，全年客運收入增33.13億元。



此外，TPASS通勤月票使用人數成長20.09%，展現公共運輸政策與服務優化的成效。



另一方面，2025年鐵道觀光營收達約1.34億元，較去年成長21%。包含便當、資產開發在內的附屬事業總收入達53.33億元。

準點率衝破97% 力拼讓民眾有感台鐵在改變

台鐵公司說明，若扣除天災等不可抗力因素，2025年台鐵全年的準點率達到97.02%，比2024年的94.14%成長近3個百分點。讓搭乘滿意度提升到83.64分。



台鐵總經理馮輝昇指出，台鐵的安全改革已見成效，整體事故、事件數大幅下降。重大行車事故減少50%、一般行車事故減少9%，行車異常則減少11%。



台鐵預計2026年會將R200列車全數交付，E500列車、DR3200列車則會在2027年交齊。同時，老舊的莒光號、柴聯號都會逐漸汰換，讓區間車運能提升35%，自強號運能提升40%。

如何擺脫「常誤點」 印象

台鐵出招不少民眾對台鐵仍有「常誤點」的印象，97%的高準點率，與大眾觀感仍有落差。實務上，台鐵僅將起點站、終點站的時刻表為基準，因此即便中間各站「有誤點」，但只要列車在終點站趕上時間，就不會列入誤點。

這樣的計算方式，的確讓台鐵實際準點率與民眾感受有落差。

因此，台鐵今年起將成立改善小組，透過運務管理處，深入控管「各站準點率」，讓站長、列車長都能注意列車準誤點狀況。



馮輝昇指出，未來內部機制建立後，預料會結合獎勵與激勵，鼓勵各車站達到準點。





更多今周刊文章

抱股過年？凱基金(2883)、中鋼(2002)還有這檔金控股，外資買超猛吃貨！台股封關選股術曝光

勞保老年年金準備調漲！6個年度退休勞工受惠，何時入帳？勞保遺屬年金、失能年金也一併調升？

哪裡可以換新鈔？Google換鈔地圖、7銀行+郵局限時5天時間公布...哪些ATM能領、額度一次看