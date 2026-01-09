台鐵又出包! 列車卡中性區間"延誤近1小時" 上班族氣炸

民視新聞／綜合報導

台鐵又出包，通勤尖峰時間大誤點，上午7點48分台鐵司機員因為操作不慎，導致列車停在中性區間，上班族氣炸了，有人延誤快一小時，還有老先生要去看醫生，等車等到都過號了，台鐵直到上午8點57分才排除。

火車一開門，大批上班族立刻往外衝，朝樓下的捷運跑，滿滿人潮就像瀑布，這麼緊急就是因為台鐵大誤點，延誤快一個小時。民眾：「誤點一個半小時，（從哪邊來）桃園來的，（會不會很困擾）還好啦沒辦法。」民眾：「（誤點）滿常的，（今天算特別嚴重），如果偶爾可能延遲一兩分鐘，或是兩到三分鐘，可是真的滿久的。」民眾：「不知道，他是說板橋車子故障是不是，他是說板橋車子故障，但是不知道什麼原因，（要趕著去上班）對謝謝。」

台鐵今（９）因司機員操作不慎導致大誤點（圖／民視新聞）



已經誤點一個小時，還要大排長龍拿誤點證明，還有人要去看醫生，等車等到過號。民眾：「我原本要去醫院掛號，就是要延了，本來排50幾號那現在要過號啦。」上午7：48分，正是通勤尖峰，台鐵樹林到板橋，卻有司機員因為操作不慎，列車停在中性區間，8：57分才排除，連環島列車旅萌號都受影響。

台鐵樹林、板橋間因車輛故障大誤點（圖／民視新聞）





旅行社公關Kimberly：「我們的旅客，一共是被耽誤到65分鐘左右的一個時間，所以我們也會根據旅客他所抵達的站點，以及所延誤的時間的比例來做票款的賠償。」台鐵6月才剛漲價，增加收入，卻還發生大誤點，恐怕讓民眾很難接受。

