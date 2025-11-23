台鐵又被闖！七堵調度場區間車慘遭「整車塗鴉」 10年3度失守惹民怨

台鐵七堵站1108次區間車遭不明人士塗鴉。翻攝畫面

台鐵調度場再度失守，台鐵今（23日）清晨在七堵站發現，一輛1108次區間車第4車廂（編號 EM9342）車體竟遭人大面積噴漆塗鴉，彷彿變身「民間彩繪列車」。因清潔公司無法即時處理，台鐵緊急更換編組，導致列車清晨6時49分延後5分鐘才出發。

鐵路警察局七堵派出所接獲通報後立刻展開調查，初步研判為不明人士夜間侵入調度場高戒備區，趁列車停放期間對車體狂噴塗鴉。警方指出，犯嫌行為已觸犯《刑法》第354條毀損罪，以及《鐵路法》第68-2條妨害鐵路行車安全，可重判1到7年徒刑，並可併科1千萬元罰金。

廣告 廣告

更離譜的是，台鐵2016年至今已至少發生3起調度場遭塗鴉事件，外界怒批維安根本形同虛設，有網友酸：「犯案後早跑去國外了吧」、「台鐵的高戒備區？比公園還好進去吧」。

台鐵表示，本次噴漆事件除已報案外，也會對犯嫌提出民事求償；同時提醒依《鐵路法》第57條與第70條規定，擅闖站區非開放區域可罰1萬元至5萬元罰鍰。

鐵路警察局則強調已成立專案小組，正調閱周邊監視器、比對可疑人車動向，全力追緝犯嫌到底，強調「絕不姑息」。警方呼籲民眾勿以身試法，塗鴉不只破壞公物，更可能影響列車運作，嚴重者甚至危及行車安全。



回到原文

更多鏡報報導

快訊／基隆宮廟88歲翁拜完突引爆腰間炸藥 「肚破臟器外露」送醫仍不治

捷運西門站車廂吵架失控 女乘客亮刀甩向男乘客「刀鋒距脖3公分」

基隆宮廟驚傳爆炸！老翁疑胸前綁鞭炮自引爆 倒地臟器外露命危送醫