台鐵台中頭家厝站月台電梯出包 祖孫受困30分鐘獲救

【記者鮮明／台中報導】台鐵台中頭家厝火車站前天（9日）發生民眾在電梯受困的事件，包姓婦人帶著孫女搭乘月台電梯時，電梯突故障，2人受困車廂內。警消第一時間獲報到場，並聯絡電梯維修人員，花了30分鐘將祖孫2人救出，無人受傷。

大雅警分局頭家派出所警員屈志松、吳秉銓，前天清晨7時許擔服巡邏勤務，獲報頭家厝火車站月台電梯發生民眾受困事件，到場後發現是61歲陳姓阿嬤帶未成年的孫女搭電梯，電梯突然不動，導致祖孫受困車廂內。

廣告 廣告

警方與消防人員合作，持續安撫受困民眾情緒，並細心確認其身體狀況，隨即聯繫電梯維修人員到場支援。經多方協力，民眾在約30分鐘後順利脫困，所幸無人受傷，消防救護人員也完成檢視，確認安全無虞。

大雅警分局指出，近期社會案件頻傳，警方針對轄內大眾運輸系統及周邊設施加強巡守，呼籲民眾若遇電梯故障受困情形，應保持冷靜，勿強行開啟電梯門，並立即利用電梯內通話設備或撥打110、119請求協助，警方將迅速到場處理，以確保民眾生命安全。

包姓祖孫在電梯內受困30分鐘，平安獲救。民眾提供

廠商人員檢查電梯。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜民眾黨跳船潮！參選人齊控「初選細節不透明」 基層怒：還有下一波退黨

獨家專訪｜蕭煌奇才登記結婚圈外女友 招認婚前上酒店、玩交友軟體

2026新北選戰三角督？吳子嘉曝民調：李四川與他五五波

