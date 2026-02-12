台鐵台中=潮州3／23起增班 每天多2列新自強
台鐵公司今宣布，為提供台中=高雄、屏東等都會區旅客便捷運輸服務，自3月23日起增加班次並調整營運模式，台中=潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整191次停靠站。另南迴線台中=台東間371次及372次EMU3000型自強號配合調整停靠站。
台鐵公司提到，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢，歡迎多加利用。
更多中時新聞網報導
中職》大巨蛋是為棒球而生 蔡其昌盼增場次
TPBL》特攻當奧客宰翻海神 還送上5連敗
NBA》巴恩斯全面爆發 暴龍四殺溜馬
其他人也在看
台鐵台中-潮州2列次EMU3000自強號 3/23起每天行駛
為提供台中到高雄、屏東等都會區旅客的便捷運輸服務，台鐵公司今天宣布，3月23日起增加班次並調整營運模式，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整191次停靠站。台鐵公司表示，3月23日起，台中至潮州間191次、196次EMU3000型自強號調整為每日行駛，並調整19
王世堅稱高金素梅是「台灣派」 吳思瑤列3親中言行盼多觀察
無黨籍立委高金素梅因涉詐領補助款、違反醫療器材管理法等罪嫌被檢調搜索約談，民進黨立委王世堅表示，「我認為她還是站在我們台灣派這邊」，引發綠營支持者質疑。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤列舉高金多項親中言行，「我希望王世堅應當可以多做觀察，但我個人認為這並不是挺台派。」
彰化芳苑燈塔園區3/1整修封閉 預計9月底前開放
（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部航港局今天表示，位於彰化縣的芳苑燈塔園區預計3月1日起進行整修，並將封閉，預計9月底前完工開放。
動福蛋淪禽流感破口？台中隱匿案戳破「小農神話」 大型蛋廠反而成 B2B 採購避風港
（記者高以瑄／綜合報導）近期台中豐原某知名牧場驚爆隱匿禽流感疫情，私自掩埋千隻死雞，甚至在遭衛生單位查獲前，其 […]
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
陸元琪爆袁惟仁家人「婚姻殺手」 被放話：勿去告別式
音樂人「小胖老師」袁惟仁2日病逝，享年57歲，前妻陸元琪今（2/12）在IG突然連發3則限動，透露男方家人要孩子轉告她不要出席告別式，還說那些人也是她婚姻的殺手，後來又貼文「不知道其實我才是可以要求孩子不能出現在告別式的人嗎？」
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
李千娜再遭抵制！ 台視回應《紅白》演出「做適時調整」
李千娜近期因電影《世紀血案》宣傳時，對林宅血案一事的失言風波，遭網友譴責撻伐。繼文化總會表示，節目將進行適當調整後，台視所舉辦的《2026超級巨星紅白藝能大賞》也針對李千娜演出片段，做出回應。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
柯志恩民調大輸？林濁水揭票房毒藥：一路悲
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差...
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
【威力彩13.5億元】還記得那名18歲得主嗎？赴澳讀完碩士「從此神隱」 台彩曝現況
威力彩今（12）日頭獎上看13.5億元，晚上開獎，若一注獨得，將是第五屆第三高的頭獎獎金，全台陷入投注熱潮，過去頭獎幸運兒現況也被關注，其中一位「史上最年輕得主」，赴澳洲完成碩士學業後，台彩便與他失聯多年，現況成謎。
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]