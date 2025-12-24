台鐵台北車站商場招標 115年1月初公告

（中央社記者黃巧雯台北24日電）備受矚目台鐵台北車站改建及營運移轉案，營運年限將由原本「12+6」年延長至「15+8」年。台鐵今天表示，預計明年1月初公告招標，功能定位將更為明確，明年4月評選議約，規劃6月簽約。

台北車站位於首都交通節點，匯集台鐵、高鐵、捷運、機場捷運、國道與市區客運等運輸系統，每日逾60萬人次流動，且周邊還有多件重大開發案，而隨著微風台北車站經營權將在明年7月24日到期，台北車站商場將重新招標，據悉，多家業者正在評估參與，包括統一、冠德、微風、東森、新光三越、潤泰。

台北車站招商案原本預計年底前公告上網，台鐵資產開發處處長劉睿紘接受媒體聯訪時表示，因這件案子關注度高，內部希望功能定位更為明確，因此調整時程，預計2週內公告，若明年初公告，等標期約2.5個月，明年3月截止，4月評選議約，預計6月簽約。

劉睿紘表示，台北車站是首都門戶，攸關國外觀光客對台灣的第一印象，這次營運年限為「15+8」年，鼓勵業者投入更多資本，改變台北車站意象、讓其煥然一新。

談到招商方向，台鐵提出魅力美食、魅力購物、國際友善與安全環境等，劉睿紘表示，希望引進具台灣特色的美食與精品，同時兼顧素食、清真及國際餐飲需求，並結合行銷台灣觀光的創意作法，希望業者能發揮創意。

劉睿紘提到，國際友善包括提供中英日語服務，以及塑造安全環境，即食安、環安、公共安全，而日前北捷台北車站周邊日前發生隨機攻擊事件，也將要求強化緊急應變機制。

台北車站商場招商範圍約3000多坪，涵蓋1、2樓及B1，目前有140櫃位。劉睿紘表示，業者最少需投入7.26億元進行精緻裝修，「為了塑造更好意象，預期業者要投入的遠高於這些。」

劉睿紘表示，此次重新招標的經營期規劃為15年，期間若營運績效評鑑達到標準，後續8年可享有優先議約權；至於收益部分，目前台鐵收取的權利金及租金合計2億多元，預期未來將進一步提高。（編輯：林恕暉）1141224