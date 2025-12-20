台鐵台北車站聖誕樹今起熄燈3天！悼張文隨機攻擊案死傷者

27歲男性通緝犯張文19日傍晚起，在台北車站、中山站周邊商圈犯下隨機攻擊事件，導致張嫌在內共4人死亡，還有11人輕重傷。台鐵公司20日宣布，台北車站大廳聖誕樹即日起熄燈3天致哀。

台北車站大廳的聖誕樹20日起熄燈3天，為12月19日在張文隨機攻擊事件的死傷者默哀。（圖片經變色處理／翻攝自Facebook@國營臺灣鐵路股份有限公司）

台鐵公司表示，台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間發生無差別隨機殺人事件，造成4人死亡、11人受傷的嚴重傷亡。台北車站大廳聖誕樹自20日起熄燈3天，以暫歇的燈光為逝去的生命默哀。

台鐵公司說明，此舉是為了表達對罹難者的追思與悼念，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。台鐵公司對此事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，以聖誕樹熄燈寄託不捨與思念。

台鐵公司強調，將持續配合相關單位強化公共安全措施，守護每個旅客出行平安。

