生活中心／綜合報導

日本力挺台灣，讓中日關係降到冰點，總統賴清德大啖壽司挺日，沒想到卻有台鐵有司機員，在社群平台罵日本人，說自己是中國人要吃中華美食。引發網友熱議後，他再次強調自己是中國人，更進一步稱總統是賴特勒、支持者是塔綠斑。

總統賴清德（11.21）：「也許現在是吃日本料理的好時候了。」

因應中國對日施壓，總統賴清德，大啖壽司挺日。影片上傳，台日網友一片叫好，但卻有部分民眾，看不順眼。

發文不只罵日本人，更說自己是中國人，吃中華美食。還以為又是小粉紅，玻璃心碎。沒想到點進去發文者的個人頁面，發現他竟是，台鐵的司機員！

PO出司機員牌及先前班表。救災之前，沒有黨派。但其他貼文，滿滿立場。面對網友質疑他的貼文偏激，他也多次，親上火線回應。不僅數度公開說，自己是中國人、自己人就在中國。更被翻出，先前曾簽署無中國國籍具結書，但貼文寫下，簽是這樣簽，實際上呵呵，懂得都懂。還稱賴清德是賴特勒、支持者是塔綠斑。但面對真正的獨裁政權，他卻說光州事件、天安門事件、美麗島事件，全是披著民主外衣的流氓。更曾因為反罷傅崐萁，在罷免連署書上寫上不雅字眼，寄給罷團。但台鐵公司化後，仍是國營企業，這名司機員的種種行徑，疑似違反公務員行政中立。讓不少旅客，憤而向台鐵檢舉。

律師劉珞亦：「國營事業人員原則上，只有做決策的人，才會適用公務人員行政中立法，那司機原則上，並不是做決策的人，所以他並不適用，那行政中立的範圍，基本上就是，你利用你的職務跟外觀，在做你該公權力行使的範圍，那這個部分如果有違反行政中立的話，才會有行政中立法的適用。」

引發質疑，這名駕駛員，最新貼文回應。會站著承受，不會躲著沉默。對此，台鐵發聲，強調會恪遵行政中立法規，不介入任何形式的政治活動，也會要求全體員工，在執行職務時，維持中立，確保大眾運輸品質。





立委（民）林俊憲：「言論自由是建立在彼此的尊重之下，用充滿仇恨的字眼，來跟一般的乘客來對罵，自己的政治主張立場，如果你要帶到工作職場，也希望大家能夠保持一定的理性，和彼此的尊重。」

司機員私下發言，雖屬言論自由，但恐怕已經讓台鐵的企業形象，大打折扣。

原文出處：台鐵司機員大罵日本、賴清德 自稱「中國人」掀輿論

