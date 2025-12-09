台鐵吉安站攻擊事件！莽男搭霸王車 還揮拳站務員

台鐵吉安站今（9日）發生嚴重的攻擊事件，有名旅客沒刷卡硬要搭霸王車，被站務員糾正時竟然揮拳攻擊，然後直接上車，所幸被鐵路警察及時攔下逮捕。

吉安車站。（圖／Googlemap）

據了解事發在今天清晨，該名嫌犯施暴完旋即上了4514次列車，站方人員趕緊報案，司機也延後發車，警方旋即趕來將他拖下車壓制逮捕，整起事件造成該次列車晚3分鐘發車，所幸無影響到其他列車運行。

台鐵產業工會秘書長朱智宇對此事表示，台鐵去年到今年頻頻發生旅客暴力攻擊台鐵員工事件，工會從去年也提出增設保全議題，工會明確提出訴求，針對特等站或一等站應設置固定編制的保全，但二等站、三等站或簡易站等車站，仍應該編制保全編組巡邏，比照鐵路警察隨車到各站巡邏，也可兼顧列車安全，但目前尚未有下文，台鐵公司稱年底前完成滾動式檢討，只是畢竟目前僅針對特等站和一等站，吉安站是三等站，未在範圍內，對增設保全一事看不到政府有任何推進和協助。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

