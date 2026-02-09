台鐵和平紀念日連假再加開29列次 2/11起開放訂票

和平紀念日連假期間115年2月26日至3月2日，全線再加開各級列車共計29列次。圖：台鐵提供

台鐵公司因應連假期間返鄉返工需求增加，為加強服務旅客，於和平紀念日連假期間115年2月26日至3月2日，全線再加開各級列車共計29列次。其中包含東線普悠瑪號2列次、西線自強號13列次。可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。

預計可再增加座位數共計5萬5618個，整體運能較平日增加5.9%。圖：台鐵提供

台鐵說明，此次再加開班次自115年2月11日0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。

此次再加開班次自115年2月11日0時起開放訂票。圖：台鐵提供

台鐵也提到，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

