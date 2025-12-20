台鐵哀悼隨機攻擊案逝者 台北車站耶誕樹熄燈3天

27歲男子張文昨天在台北捷運台北車站及中山站附近丟擲煙霧彈、持刀砍人，造成包含張文等共4人死亡、多人輕重傷。台鐵公司今天宣布，為表達對罹難者的追思與悼念，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，為逝去的生命默哀。台鐵公司強調持續配合相關單位強化公共安全。

台北市19日發生隨機攻擊案，為表達對罹難者的追思與悼念，台鐵公司20日宣布，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，為逝去的生命默哀。（圖取自國營臺灣鐵路股份有限公司Facebook）

台鐵發布新聞稿表示，為表達對昨天晚間北捷台北車站及中山站周邊事件罹難者的追思與悼念，台北車站大廳耶誕樹自即日起熄燈3天，以暫歇的燈光為逝去生命默哀，願罹難者在光影靜止的時刻得以安息，也盼留下來的人能被溫柔地撫慰。



台鐵對於昨天不幸事件深感震驚與悲痛，並向罹難者及其家屬致上最深切的哀悼與不捨，並將持續配合相關單位強化公共安全，守護每一位旅客平安出行。