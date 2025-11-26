台鐵員工遭攻擊頻傳！《鐵路法》修法立委提案曝光

台鐵員工遭旅客暴力攻擊事件頻傳，今年已發生14件，多位員工送醫治療。示意圖。（本報資料照片）

台鐵員工遭旅客暴力攻擊事件頻傳，今年已發生14件，多位員工送醫治療。國民黨與民眾黨立委今於立法院交通委員會提案修正《鐵路法》，對於以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方式，妨礙鐵路人員執勤者，增訂刑事罰則。交通部表態支持，但建議採用3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金方案。此案仍待委員會後續審查。

國民黨立委洪孟楷、黃健豪、蘇清泉等19人提案，鐵路從業人員遭謾罵、暴力、騷擾案頻繁發生，妨礙執行職務，對員工身心安全及健康造成威脅，顯示須檢討職場安全環境，故提案明定任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方式，妨害鐵路從業人員執行職務，違反者應課予刑責，且得拒絕運送，解除運送契約後，現行犯由警察機關排除制止，如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。

洪孟楷表示，盼增訂鐵路暴力刑事罰則，提案新增《鐵路法》第六十八條之四，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金，若致鐵路人員死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者，處5年以上、10年以下有期徒刑，希望透過修法，不僅保護員工，也向社會宣示公共運輸暴力零容忍。

台灣民眾黨團也提案，鐵路設施為重要關鍵基礎設施，但鐵路從業人員執勤時遭攻擊案件量，自111年2件、112年2件、113年7件，近3年案件量暴增近2.5倍，另台鐵7個月來已發生10起人為疏失導致的調車事故，內部人員訓練不足，相關缺失嚴重影響鐵路人員執勤安全性，更有危害鐵路運輸安全之虞。

民眾黨立委林國成說，這次提案修正《鐵路法》第五十六條之四，修正新增「鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時之安全」，另新增第六十七條之三，針對機構訂出未落實保護義務的罰則，處3萬以上、30萬以下罰鍰，至於針對施暴者，也新增第六十八條之四的刑事罰則，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

交通部表示，此提案有助提升從業人員執勤安全，原則支持，但建議刑事罰則採3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金方案，尊重委員會綜合審查結果。

洪孟楷舉日前瑞芳站攻擊事件，建議台鐵公司應加強盤點全台車站與員警網絡；林國成也強調，鐵路員工安全加強刻不容緩，應未雨綢繆，保全好員工安全，呼籲台鐵「要很認真做改變」。

交通部政務次長伍勝園回應，對於第一線同仁面臨的攻擊，台鐵和交通部非常重視，今年6月已重新與警政署討論加強安全措施，包括提升路警巡邏比例，加上台鐵本身的保全，雖不是每個車站都有路警所，但也和地方警察有聯防機制。

