台鐵員林站男廁撿到百萬現金 竟是詐騙車手放的

生活中心／綜合報導

鐵警局破獲詐騙集團，今年五月清潔員在台鐵員林站廁所，撿到近百萬現金，一名男子前來認領，卻無法交代錢的來源，警方發現他是詐騙車手，把錢藏在台鐵廁所，就是想製造斷點，躲避查緝，沒想到就在他打電話聯絡時，錢被撿走，警方才能揪出詐騙集團，初估詐騙金額高達千萬。

清潔員：「（錢）剛好在門廁所的旁邊。」清潔員打掃到一半，竟在台鐵男廁撿到紙袋，打開一看，居然放了近百萬現金。清潔員：「我開門剛好被我看到，放的很明顯，所以就是可疑，我進去就趕快出來，我怕到時候會被誣賴。」

廣告 廣告

台鐵員林站男廁撿到百萬現金 警循線破詐騙集團

鐵警局破獲詐騙集團（圖／民視新聞）過沒多久有男子出面認領，卻說不清楚錢從哪裡來，原來他是詐騙車手，把錢藏在台鐵廁所，想製造斷點，沒想到，就在他打電話聯絡"收水手"時，短短一分鐘錢就被撿走。鐵警局刑事警察大隊大隊長黃仲玟：「車手他在把贓款放在廁所裡面，要進行轉手的部分，因為時間差所以才出包，以前的特性，車手多半會將贓款，放在置物櫃裡面，那這一件是因為，車手放在男廁裡面才會出包。」

台鐵員林站男廁撿到百萬現金 警循線破詐騙集團

詐騙車手把近百萬現金放在台鐵員林站男廁內（圖／民視新聞）警方查出，詐騙集團以"投資公司"名義，成立飆股群組，車手再扮成外務員向被害人收錢，前後騙走400萬，警方一網打盡抓回11名成員，經營菸酒生意的主嫌，發現不對勁，正想逃出國，被抓個正著。鐵警局刑事警察大隊大隊長黃仲玟：「（被害人）全是聽信這個詐騙集團，這個投資型的詐騙，那其實被害人他也有收到，這個出金手他的匯款，所以才會一直被騙下去。」警方追查金流，發現詐騙機房就在柬埔寨，初估總詐騙金額，高達千萬，呼籲民眾張大眼睛，小心詐騙。

原文出處：台鐵員林站男廁撿到百萬現金 警循線破詐騙集團

更多民視新聞報導

天剛資訊張姓董事長涉內線交易！檢調4路搜索約談5人

外送專法「牽一髮動全身」 業者籲審慎立法兼顧多方平衡

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦

