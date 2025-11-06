台鐵員林車站掉百萬！意外揭詐騙集團內幕11人落網

社會中心／張予柔報導



台鐵員林車站一名民眾今年5月在車站男廁內，發現一個提袋裡面竟塞滿一疊又一疊的千元鈔票，清點後金額竟高達百萬元。嚇得該民眾立刻將提袋交給台鐵服務台並報警處理。沒想到，這起拾金不昧的案件竟意外牽扯出一起假投資詐騙案。警方追查後發現，這筆現金是詐騙集團的贓款，最終逮捕11名嫌犯，成功瓦解該詐騙集團運作。





台鐵員林車站「掉百萬現金」！意外揭「詐騙集團內幕」11人落網曝光

警方獲報，有民眾在台鐵廁所內，拾獲一個裝有百萬元鈔票的提袋。（圖／翻攝畫面）

鐵路警察局台中分局接獲報案後趕抵現場，不久後，一名男子神情慌張前來認領，聲稱這筆錢是他遺失的。不過他說詞反覆，對於現金來源、用途都交代不清。警方覺得可疑，研判這筆鉅款應該為詐騙贓款，先依法進行扣押，並報請彰化地檢署指揮偵辦。專案小組調閱監視器畫面，發現該筆款項是詐騙集團車手與被害人面交所得，之後被放在車站廁所內等待其他成員取走，以此製造「斷點」，逃避警方追查。

廣告 廣告

台鐵員林車站「掉百萬現金」！意外揭「詐騙集團內幕」11人落網曝光

該詐騙集團以「投資公司」名義創建Line投資群組，受害者信以為真，陸續遭詐數百萬元。（示意圖／民視新聞資料照）

經追查，該詐騙集團以「投資公司」名義創建Line投資群組，宣稱能帶領民眾購買股票、穩賺獲利，要求受害者將資金儲值至假公司平台，並與車手面交現金。受害者信以為真，陸續遭詐數百萬元。警方從5月到9月先後執行三波專案行動，陸續拘提車手、收水手、出金手及控盤幹部等嫌犯到案，並查扣現金111萬900元、手機10支、筆電及主機各一台。

台鐵員林車站「掉百萬現金」！意外揭「詐騙集團內幕」11人落網曝光

警方在桃園機場成功逮捕張姓詐團首腦，全案共11人落網。（圖／翻攝畫面）

鐵警指出，專案小組最終鎖定以張姓男子為首的詐團首腦，今年9月底在桃園機場準備出境時將其逮捕，全案共11人落網。初步清查發現，被害人遍及全台，詐騙金額恐逾千萬元。鐵路警察局刑事警察大隊呼籲，民眾勿輕信投資群組話術，投資需謹慎查證，避免落入詐騙集團假投資陷阱。如有疑慮，應立即撥打165反詐騙專線或110報案查證。

廣告 廣告





《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：台鐵員林車站「掉百萬現金」！意外揭「詐騙集團內幕」11人落網曝光

更多民視新聞報導

非洲豬瘟盧秀燕急拔3官！綠營轟：只是「政治止血」

蘇巧慧宣布參選新北市長！再發聲「曝1事」網刷一排祝福

綠議員揭中國統戰APP再現！曝「1縣市」投誠人數居冠

