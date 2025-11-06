台鐵員林車站「掉1百萬現金」不單純 查了又查！詐團車手放的

台鐵員林火車站男廁發現一百萬元現鈔，經查，鏡是詐團車手放的，轉手製造斷點；警方在主嫌出境前逮到人。讀者提供



台鐵員林火車站掉落一個提袋，乘客發現打開一看，裡面竟然裝的一疊又一疊的千元現鈔，經報警仔細數，高達100萬元。後來，有位男子自稱錢是他的，要領回他遺失的100萬元。鐵警從其眼神、現鈔來源、錢的用途等都說不清楚，認為怪怪的，進一步追查，發現百萬元是詐騙得手的贓款，詐團車手放在車站轉手卻被乘客先發現，警方也成功逮捕詐團11名成員，初步清查被害人損失金額至少上千萬元。

百萬元現鈔掉落員林車站發生在今年5月，民眾於員林車站男廁內，發現一只提袋內竟裝有現鈔近百萬元，立即繳交至台鐵服務台，站務人員確認後，並通報鐵路警察局台中分局員警到場處理。

廣告 廣告

隨後，一位男子到場向警方稱錢是他所遺失，卻說詞反覆，根本無法交代錢的來源，警方研判該筆錢有詐，恐是詐騙贓款，先依法進行扣押。

全案由鐵路警察局刑大及台中分局組成專案小組進行偵查，並報請彰化地檢署檢察官指揮偵辦。 專案小組循線調閱監視器影像，發現是由詐騙集團車手向被害人面交取得贓款，放在車站廁所內轉手，藉此製造斷點，規避查緝。

台鐵員林火車站男廁發現一百萬元現鈔。讀者提供

持續追查，發現詐騙集團以「投資公司」為名義，建立Line投資群組，佯稱購買股票需將投資資金儲值至該公司交易平台為由，誘使被害人與假冒投資公司外務員的車手進行面交。

警方先後執行三波專案行動，分別拘提、搜索，車手、收水手、出金手及控盤幹部等犯嫌到案，最終於今年9月底，在桃園機場趁詐騙集團首腦張姓犯嫌出境前，順利將其拘提到案。全案至本月共逮捕11人， 查獲贓證物包含新臺幣1百11萬9百元、智慧型手機10支、電腦主機1臺、筆記型電腦1臺等贓證物1批。

警方在主嫌出境前逮到人。讀者提供

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

政大政治系邀黃國昌講座「開放QA」 遭灌爆留言「會被嗆白癡問題嗎？」

2歲童手腳「腫得像麵龜」...發燒狂哭 醫一看大驚：恐猝死