台鐵商場吸金 年收估逾15億

交通部長陳世凱19日表示，未來北車將會有全新風貌，預計今年12月公告招商。圖為台北車站內，販售商品店家，許多搭車民眾停下腳步選購。（王英豪攝）

台北車站商場重招標成兵家必爭之地，台鐵都會區車站多位於黃金地段，台鐵與民間合作開發導入商場創造雙贏，每年逾30億元的資產開發收益中，粗估約5成是「商場金雞母」吸金，以民間經營有成的板橋站為例，去年甫續約，台鐵預計每年收益可達1.59億元。

台鐵近年以促進民間參與公共建設、都市更新等方式推動土地開發，如商場、停車場等資產活化，去年資產開發收益逾32億元，細觀收益項目，旅運服務空間、商場、土地等出租業務收益逾21億元占比最高，其次為促參、商場、房地產及地上使用權的收益約9億元。

廣告 廣告

據台鐵指標性促參案去年收益，擁有京站、飯店、轉運站的台北車站特定專用區交九用地開發案，收益約0.6億元；由潤泰投資開發，擁CITYLINK購物中心的南港車站大樓BOT案，收益1.6億元；松山車站大樓BOT案收益1.1億元；萬華東、西車站大樓BOT案收益約0.5億元。

以板橋站為例，為Global Mall與台鐵合作的首間車站型購物中心，已成新板特區生活中心，去年5月甫續約，台鐵預計每年約1.59億元收益，Global Mall與台鐵第2處合作的新左營車站，為南台灣首間車站型購物商場，也同時續約，台鐵預計每年獲約1300萬元收益。

台鐵表示，許多車站都有旅運服務空間，集團式進駐的車站商場約20多處，如南港、松山、台北及板橋等，另像基隆、台中及花東等也有商家投入，台鐵資產開發平均1年收益約30多億元，粗估商場收益占一半，另剛標出去的高雄站、未來桃園與中壢新站也都是大型開發案，值得期待。