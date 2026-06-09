台鐵啟動主管加給改革 產工：低薪高責未解決

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行政院長卓榮泰宣布自6月1日起，台鐵主管加給將從現行8級增加至12級。(記者羅沛德攝)

〔記者林志怡／台北報導〕台鐵基層主管升遷後，因失去輪班、夜班津貼與加班費，實際薪資收入反而比一般基層人員更少，導致台鐵內部人員擔任主管意願低落。行政院長卓榮泰今日宣布自6月1日起，台鐵主管加給將從現行8級增加至12級，但台鐵產業工會強調，台鐵低薪、高責，專業不受重視的狀況仍未解決，呼籲政府持續積極的改善台鐵員工待遇。

台鐵產業工會指出，台鐵公司、交通部、行政院提出的改善政策，都是被動等待員工數次反映、多次抗爭之後才有所改善，此次主管加給調升也是如此，雖主管加給預期能夠帶給基層主管相當的報酬，但從行政院的高度要改善的問題要更多、檢視的範圍要更廣。

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此外，台鐵產業工會認為，這次通過的主管加給，是在台鐵企業工會宣布將要抗爭，以及台鐵產業工會至行政院施壓才有所鬆口，目前工程獎金、車長自主備勤津貼，也都還躺在行政院仍未有結果。

台鐵產業工會強調，國家期待台鐵全面改革，更課予相對應的懲處、問責給第一線員工，員工自然會期盼待遇改善同等全面，但台鐵低薪、高責，專業不受重視的狀況，已然趨於嚴重、人才競爭也落後其他國營事業，呼籲政府持續積極的改善台鐵員工待遇。

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