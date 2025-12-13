台鐵善化=新市「地面下沉鐵軌斷裂」 多班次遭延誤

台鐵13日上午10時8分通報，善化到新市間東線中正路平交道南端20公尺處，路線有下沉，發生鋼軌斷裂，台鐵立即派員搶修。（翻攝自三鐵事故通報平台／郭良傑台南傳真）

台鐵3716次區間車13日上午10時8分通報，善化到新市間東線中正路平交道南端20公尺（K346＋200處），路線有下沉發生鋼軌斷裂，台鐵一度封閉東線，改以西線單線雙向行車。台鐵第一時間立刻派員前往檢修，稍早10點多，已經恢復雙線行車，但仍有部分列車受到延誤，提醒民眾搭車留意班次資訊。

今天上午10時08分接獲台鐵接獲通報，善化至新市車站間「東線」中正路平交道附近，發生路線下沉、鋼軌斷裂情形，台鐵隨即封鎖該區段，改採西線「單線雙向」行駛。

廣告 廣告

台鐵表示，今天上午10點40分新市站回報，該鋼軌斷裂位置於新市站11AB轉轍器南邊，即時起善化往來新市間東線解除封鎖恢復雙線行車；新市站1股封鎖停用，下行列車可用2、3股行車，恢復雙向通車。

更多中時新聞網報導

馬克華伯格《全家逃走》 認女兒戀愛是噩夢

蒼井優拱木村拓哉 日本各地開小黃

帕拉斯受邀拍〈恆星〉以為遇詐騙