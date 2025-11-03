台鐵嘉義至南靖死傷事故致雙線不通 啟動公路接駁 已恢復正常行駛

台鐵嘉義到南靖間今天下午發生死傷事故，導致雙線不通，上、下行列車均有延誤。台鐵表示，由於適逢下班時段，已啟動公路接駁。根據台鐵官網資訊，嘉義至南靖間路線已於晚間7時28分恢復正常行駛。

台鐵稍早通報，受142次於嘉義=南靖間死傷事故影響，嘉義=南靖間雙線不通，上、下行列車均有延誤。今天下午5時23分有民眾入侵鐵軌，遭到142次自強號撞及後，再彈至東線遭3029次區間車撞及，卡在3029次車下，已通報路警及119救護。

台鐵說，因南靖-嘉義間雙線不通，已啟動公路接駁。根據台鐵官網資訊，嘉義至南靖間路線已於晚間7時28分恢復正常行駛。