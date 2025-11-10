台鐵埔心–楊梅平交道「區間車撞機車」一度單線運轉 上班時段大誤點

即時中心／綜合報導

桃園有機車騎士在今（10）日清晨6時32分行經台鐵埔心–楊梅間平交道時，疑受天雨影響滑倒，遭1107次區間車撞擊。事發後機車騎士已被扶走送醫，但機車毀損卡在列車下，該區間一度單線運轉；事故於上午8時許排除，共影響24列次、369分鐘。

台鐵表示，今日上午6時32分埔心–楊梅間東正線瑞塘里平交道（K74+631），因摩托車行經平交道時滑倒，遭1107次區間車撞及，暫以西正線雙向運轉；現場摩托車殘骸於8時01分排除，8時09分恢復雙線行車，影響24列次、369分鐘。

