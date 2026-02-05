台鐵基隆七堵工安意外 員工背對作業遭2車廂夾擊受傷

一名台鐵員工進行調車作業時，未注意身後列車遭到夾擊受傷。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台鐵昨(4)日發生一起職安事故，一名台鐵員工進行調車作業時，未注意身後一輛列車正緩慢靠近，遭到兩節車廂夾擊受傷，所幸經送醫診斷僅受輕微擦傷，後續已返家休養。台鐵則已針對該起事故著手進行調查。

台鐵基隆七堵機務段昨日下午2時許發生一起工安意外。從監視器畫面可見，事發當時，台鐵該名調車人員蹲在列車的一端進行例行作業，全然未察覺後方另一輛列車車廂在軌道上正緩慢滑行靠近。直到車廂距離過近，該員才驚覺起身，但已來不及閃避，當場被夾在兩節車廂之間動彈不得，也消失在畫面當中。所幸後續由現場同仁即時發現異狀，立即上前協助將其脫困，並緊急送往醫院治療。初步了解，該名員工僅受輕微擦傷，並無生命危險，後續已返家休養。

台鐵指出，事故發生後台鐵人員已著手調查詳細事故原因，待調查結果出爐後，將依相關規定對疏失人員進行懲處，以避免類似事件再次發生。

