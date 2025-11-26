台鐵基隆段出事！毒蟲拒檢「衝撞平交道」釀大誤點

台鐵基隆站今（26日）凌晨發生驚悚事件，有位毒品男拒檢開車逃逸，途中衝上平交道車輪爆胎卡住，釀成今天清晨列車大誤點，目前暫時恢復單線雙向通車，不少高中生的段考也被耽誤到。

事發現場（圖／翻攝畫面）

據警方調查，該名男駕駛是轄區內的毒品人口，今天凌晨2點半被員警攔下查緝，但他拒檢開車狂衝逃逸，衝上基隆火車站南站旁的平交道，當下爆胎卡在上面，釀成基隆站清晨大誤點，後來他棄車逃逸，往北站方向跑，還沿著車站鋼梁爬到3樓，最後消防員開來雲梯車，跟員警一起搭上去把人抓下來逮捕。

台鐵工務單位也迅速應變，出動怪手把該輛車挖走及緊急巡檢軌道，今天上午5點多恢復單向通車，隨後台鐵官方也對此做出說明，表示今天上午基隆─七堵段，受到基隆站路線被自小客車入侵路線事故的影響，目前基隆跟七堵間暫時「西正線單線雙向行車」上、下行列車均有延誤，敬請旅客見諒，預計在上午8點左右能恢復雙向通車。

不過上午7點多正是許多國、高中生通勤上課的時段，今天適逢基隆市內的高中段考，不少學生被影響到被迫遲到，整個一片哀嚎，所幸整起事件沒有釀成列車衝撞等重大事故。

