台鐵基隆站大誤點…上班族、考生哀號 竟是毒蟲駕車闖平交道！棄車逃遭逮

2025年11月26日，基隆警方追一名毒品人口，對方把車開上鐵軌，然後棄車逃跑。讀者提供



基隆市警察局一分局員警今（26）日查緝一名男性毒品人口，豈料，男毒蟲拒檢駕車闖進平交道，結果車輛爆胎，卡在鐵軌上；男毒蟲棄車逃逸，逃至基隆火車站的天棚，仍被員警逮個正著。因車輛卡在鐵軌上，基隆至七堵一帶單線雙向通車，通勤族哀號，又逢高中考試，學生急跳腳。

警一分局員警查緝通緝犯，不料，對方竟然將車駛進三坑火車站附近平交道後，在鐵軌上亂竄，結果爆胎卡住。

31歲黃姓通緝犯把車子停在往基隆車站方向軌道上，往基隆往北站跑，最後沿著車站的鋼梁，爬到3樓，消防局出動雲梯車，將黃男拉下。警方順利逮人。

廣告 廣告

台鐵工務單位出動大型機具將卡在軌道上的車輛移除，緊急搶修，直到早上5點左右，仍導致「基隆-七堵」僅能單線雙向通車，部分車輛發車延誤。

基隆站等候搭車的乘客急跳腳，部分高中今天考試，學生著急說，考試快來不及了。有些上班族不知道發生何事，眼見車班大誤點，

更多太報報導

董事長親上門道歉！石虎柳丁風波農場發聲：誤會化解但「今年一顆都不賣給大苑子」

謝侑芯魂斷大馬25天火化！ 父母淚崩「視訊送別」：無法接受女兒離開

黃明志涉4毒品！9顆藍藥丸初判「愛他死」 與謝侑芯過夜...警不查性侵原因曝